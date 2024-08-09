مسؤول ألماني يدعو إلى خفض مساعدات التسلح لأوكرانيا

دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، إلى خفض مساعدات التسلح لأوكرانيا، وذلك أيضا في ضوء الخلاف حول الميزانية العامة للعام المقبل.

وقال كريتشمر، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "لم يعد بإمكاننا تخصيص أموال للأسلحة لأوكرانيا، في ظل استخدام هذه الأسلحة دون نفع. كل شيء يجب أن يكون متناسبا... نعم للدعم، لكننا ندرك أننا وصلنا إلى حدودنا".

وكان كريتشمر يرد على سؤال حول ما إذا كان يؤيد إنهاء مساعدات التسليح الألمانية لأوكرانيا من أجل توفير المال. وقال كريتشمر: "منذ البداية، عارضت بوضوح توريد الأسلحة ودعوت إلى مبادرات دبلوماسية... كان لدي رأي واضح للغاية بشأن هذا الأمر منذ عامين، وللأسف يجب أن أقول إنه تم تأكيد هذا الرأي في العديد من النواحي"، مؤكدا أن الحرب في أوكرانيا - من وجهة نظره - لن تنتهي في ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات.

وكان كريتشمر دعا العام الماضي إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مع تخلي أوكرانيا مؤقتا عن أراضيها، ما أثار غضب أوكرانيا، التي تتصدى بدعم غربي هائل لغزو روسي منذ شباط/فبراير 2022. وألمانيا هي ثاني أقوى داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أيلول/سبتمبر المقبل، تشهد ولاية سكسونيا إلى جانب ولايتي تورينجن وبراندنبورج في شرق ألمانيا انتخابات للبرلمانات الإقليمية.