كوريا الجنوبية: بيونج يانج لم تنشر بعد 250 من وحدات نقل ونصب وإطلاق الصواريخ الباليستية على الخطوط الأمامية

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية لم تنشر بعد 250 من وحدات النقل والنصب والقذف لصواريخ باليستية، تم تصنيعها حديثا، في الخطوط الأمامية.

وذكر مسئول من هيئة الأركان المشتركة في سول اليوم الجمعة أن إنتاج صواريخ، يتم تحميلها، على تلك الوحدات، من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا ،بحسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

غير أن المسؤول ذكر أنه ليس هناك أي دليل يشير إلى أن تلك الوحدات يمكن أن تكون نسخا طبق الأصل، تعرضها كوريا الشمالية بشكل متكرر، عند عرض أنظمة أسلحتها الجديدة.

كانت وسائل إعلام كورية شمالية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن احتفالا تم إقامته بمناسبة نقل 250 من وحدات نقل ونصب وإطلاق الصواريخ الباليستية التكتيكية الجديدة من مصنع ذخائر ، تابع للنظام الكوري الشمالي إلى وحدات قريبة من الحدود بين الكوريتين.

ويسود التوتر شبه الجزيرة الكورية بسبب قيام كوريا الشمالية بتجارب للصواريخ الباليستية،وبرنامجها الخاص بالأسلحة النووية.

يشار إلى أن إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية محظور بموجب قرارات الأمم المتحدة.