رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في بنجلاديش يوزع الوزارات على 13 وزيرا

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وزع رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في بنجلاديش، محمد يونس مسئوليات مختلف الوزارات على 13 وزيرا.

وصدر إشعار في هذا الصدد وقعه سكرتير مجلس الوزراء، محمد محبوب حسين اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيو إيدج" التي تصدر في بنجلاديش.

وأدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية في وقت سابق أمس الخميس، رئيسا للحكومة المؤقتة في البلاد، بعد ثلاثة أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إثر احتجاجات دامية.

وقال يونس: "إن أولئك الذين ارتكبوا جرائم سوف يلقون العقاب المناسب وفق القانون، وينطبق ذلك على كل الوزارات والوكالات والإدارات والمؤسسات التعليمية".

وأشار إلى أن الحكومة الاستبدادية السابقة احتكرت السلطة عبر مؤسسات الدولة، ووعد باستعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسات.

وأضاف يونس: "سوف يشهد المسؤولون فى كل موقع الاستقلال الثاني من خلال الوفاء بمسؤولياتهم، وسوف يساعدون فى الارتقاء بالدولة إلى قمة المجد".