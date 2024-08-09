محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء ضمن جهود المبذولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه تم تنفيذ إزالة لـ20 حالة تعد بنطاق بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز، 5 قرارات إزالة خلال حملات بنطاق قرية دوينة بإجمالي مساحة 3 قراريط تقريبا؛ بمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم وحماية الأراضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية 5 حالات تعد، حيث تم تنفيذ إزالة لـ2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعد ببني قرة التابعة للمركز، وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات القروية وقوات الأمن ومسئولي الجمعيات الزراعية وأملاك الدولة وغيرهم.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعد على أرض زراعية بإجمالي 392م في وجود القوات الأمنية وبمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات بالمركز.