الأونروا: تراكم النفايات أمام خيام النازحين بغزة يزيد انتشار الأوبئة والأمراض

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قالت القائم بأعمال مدير إعلام وكالة الأونروا إيناس حمدان، إن الظروف الصحية في قطاع غزة تتدهور بشكل كبير وسط موجات نزوح متكررة للسكان.

وأضافت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن هناك أزمة مياه كبيرة تواجه الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تراكم النفايات أمام خيام النازحين في غزة يزيد انتشار الأوبئة والأمراض، موضحة أن ظروف العمل أمام طواقم الإغاثة الإنسانية في غزة صعبة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وتابعت: «لدينا 10 نقاط طبية لاستقبال المرضى في غزة و100 أخرى متنقلة بالقطاع».