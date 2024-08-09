تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا عن أعلى مستوياته منذ عام

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع السابق إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عام.

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بمقدار 17 ألف طلب إلى 233 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس الحالي، مقابل 250 ألف طلب خلال الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 240 ألف طلب مقابل 249 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نانسي فاندين هوتن كبيرة محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إنه "عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس مع استمرار تلاشي تأثير فترة توقف مصانع السيارات والإعصار بيريل على البيانات، لكن الطلبات تواصل الارتفاع وفقا للاتجاه الأساسي"..

وجاء التراجع الأكثر من المتوقع لطلبات اعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها في الأسبوع السابق إلى أعلى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس 2023 عندما بلغت 258 ألف طلب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا إلى 75ر240 ألف طلب بارتفاع قدره 2500 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 25ر238 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وذكرت الوزارة أن عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 يوليو الماضي ارتفع بمقدار 6000 طلب إلى 857ر1 مليون طلب.

في المقابل ارتفع متوسط عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 862ر1 مليون طلب بارتفاع قدره 7000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 855ر1 مليون طلب، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وفي يوم الجمعة الماضي أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف والأجور في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي وارتفاع معدل البطالة مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بمقدار 179 ألف وظيفة وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 175 ألف وظيفة مقابل 206 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي 3ر4% مقابل 1ر4% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار معدل البطالة عند مستواه في يونيو دون تغيير.

ومع النمو الأقل من التوقعات للوظائف وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ سجل 5ر4% في أكتوبر 2021.