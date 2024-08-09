الشاباك يزعم رصد محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قال إنه رصد محاولات من عملاء تابعين للاستخبارات الإيرانية، لتجنيد إسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي "بهدف تنفيذ مهام قد تضر بأمن تل أبيب".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رصد عدة حسابات وهمية، تستخدمها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وتم التعرف عليها، ومراقبتها، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأشارت إلى أنه تم العثور على منشورات تمت كتابتها بواسطة أجهزة المخابرات الإيرانية في مجموعات وقنوات على منصة "تليجرام"، قائلة إن المنشورات عرضت وظائف "مثيرة"، مع وعد برواتب مرتفعة عند إتمام المهام المطلوبة.

كما تضمنت المنشورات "رابطاً" يُطلب من المجيبين عليه، ملء بياناتهم الشخصية من خلاله، وامتنع عدد كبير من الإسرائيليين الذين تلقوا مثل هذه الرسائل عن الرد عليها، وقاموا بالإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية، بحسب الصحيفة.