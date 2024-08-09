رئيس وزراء باكستان يسعى إلى تعزيز التعاون مع بنجلاديش

صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، بأنه يسعى إلى تعزيز التعاون بين بلاده وبنجلاديش، وبعث بأطيب تمنياته لمحمد يونس الحائز على جائزة نوبل والذي أدى اليمين الدستورية، أمس الخميس، رئيسا للحكومة المؤقتة في بنجلاديش.

وغرد شريف /72عاما/ عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: " أحر التهاني القلبية للبروفيسور محمد يونس على أداء اليمين الدستورية رئيسا لحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية"، بحسب ما أوردته قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية.

وأضاف: " اتمني له نجاحا عظيما في قيادة بنجلاديش صوب مستقبل مزدهر. اتطلع إلى العمل معه لتعزيز التعاون بين باكستان وبنجلاديش، خلال الأيام المقبلة".

وتعد بنجلاديش الشريك التجاري الأكبر لباكستان في جنوب آسيا حيث يبلغ حجم التجارة سنويا نحو 800مليون إلى 900مليون دولار.

وجاء تعيين يونس على رأس حكومة مؤقتة في أعقاب احتجاجات عنيفة قادتها حركة طلابية، أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار من البلاد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 400 شخص بشكل مأساوي، معظمهم من الطلاب الشباب.