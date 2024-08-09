أقام مشروع "أرواح في المدينة" في لقائه السابع والعشرين، أمسية خاصة لتكريم رموز دراما الشخصيات التاريخية، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ150 لميلاد الزعيم الوطني مصطفى كامل.

تضمنت قائمة المكرمين: المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والكاتب محمد السيد عيد، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان سامح الصريطي، وشاركت الشركة المتحدة في التكريم، تأكيدًا لتقديرها للأعمال الدرامية التي تتناول تاريخ مصر وشخصياتها.

وصرح المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، بأن الأعمال التاريخية تمثل جزءًا كبيرًا من تشكيل الوعي لدى الشعب المصري، لذا تعد هذه النوعية من الأعمال ضمن أولوياتنا في المرحلة الراهنة.

كما أعرب صالح عن استعداد الشركة لإنتاج عمل درامي عن سيرة رائد الاقتصاد الوطني في مصر، طلعت باشا حرب، بعد أن أشار إليه مؤلفه محمد السيد عيد كمشروع تأجل ولم يرَ النور لسنوات طويلة.

وغاب الفنان كمال أبو رية عن الاحتفالية لسفره إلى الخارج، لكنه حرص على المشاركة من خلال رسالة مسجلة بالفيديو، وجه فيها الشكر للكاتب الصحفي محمود التميمي ومشروعه "أرواح في المدينة"، معربًا عن فخره بمشاركته في تقديم شخصية قاسم أمين في المسلسل الذي حمل اسمه، والذي تضمن سيرة زعماء الحركة الوطنية واستعاد واقعية تلك الفترة.

يذكر أن "أرواح في المدينة" هو مشروع ثقافي يهدف إلى توثيق علاقة البشر بالمدينة، ويسعى لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين.