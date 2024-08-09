ذكرت شركة متخصصة في إقامة محطات الغاز الطبيعي المسال إن المملكة المتحدة مرشح جيد لبناء محطة جديدة لاستيراد الغاز المسال في ظل تزايد الطلب، والرغبة في التخلي عن الاعتماد على الإمدادات عبر الأنابيب من أوروبا، حسبما أفادت وكالة وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتستهدف شركة "كراون إل إن جي هولدينجز"، وهي شركة نرويجية تعمل في مجال إقامة البنية التحتية للمحطات في الظروف الجوية السيئة، بناء رابع محطة في بريطانيا، في جرينجماوث باسكتلندا.

ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المحطة مليوني طن سنويا، على الأقل، عندما يبدأ تشغيلها في أوائل عام 2027.

وقال المدير التنفيدي للشركة سوابان كاتاريا في مقابلة: "إنها خطوة جريئة، لكن المملكة المتحدة تعتمد بشدة على شبكات الربط. وإذا توقفت هذه الشبكات عن العمل، ما الذي سيحدث لاحقا؟".

وتعتمد المملكة المتحدة بصورة متزايدة على واردات الغاز، بما في ذلك من أوروبا، في ظل انخفاض إنتاج بحر الشمال، لكن المنافسة على الوقود قد تشتد حيث تحاول دول أخرى سد الثغرات التي سببها تراجع الإمدادات الروسية.