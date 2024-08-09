مصادر: إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا سوريا في حمص

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أفادت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مستودع ذخيرة تابعا للقوات الحكومية السورية في محافظة حمص وسط سوريا مساء اليوم الخميس.

وقالت المصادر: "إن إسرائيل قصفت مستودعا للذخيرة قرب مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي وسط سوريا".

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عدم سقوط ضحايا من عناصر القوات الحكومية عدا إصابات خفيفة في قرية الوازعية القريبة من القطعة العسكرية التي تعرضت للقصف جراء تناثر الشظايا".

وقال سكان في منطقة الشعيرات لـ (د.ب.أ) إنهم "سمعوا صوت انفجار قوي تلاه عدة انفجارات وإنهم شاهدوا النيران تندلع في الموقع العسكري قرب قرية الوازعية ".