نقابة فيردي تبرم أولى اتفاقات الأجور الجماعية مع ديسكفر المملوكة للوفتهانزا

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عقب ثلاث سنوات من تأسيس شركة رحلات العطلات "ديسكفر" المملوكة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أبرمت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أولى اتفاقات الأجور الجماعية للعاملين في أطقم الطيران بالشركة.

وأعلنت الشركة ونقابة فيردي أنهما توصلتا إلى اتفاقيات بشأن الرواتب وظروف العمل للطيارين والأطقم الجوية، ووقعتا عقودا بذلك ليلة الخميس/الجمعة.

ولم يتضح بعد عدد الموظفين الذين تمثلهم نقابة فيردي من بين العاملين البالغ عددهم حوالي 500 طيار و1400 موظف في الأطقم الجوية.

وكانت نقابتا "كوكبيت" المعنية بالطيارين و"أوفو" المعنية بالأطقم الجوية أعلنتا الاعتراض على الوضع الحالي للأجور. وهددت "كوكبيت" بتنظيم إضرابات. وقالت متحدثة باسم "ديسكفر" إنهم ليس لديهم علم بالانتماءات النقابية للموظفين.

وفي مجموعة لوفتهانزا أبرمت "فيردي" حتى الآن اتفاقيات أجور جماعية لأطقم الضيافة الجوية في "يورو وينجز"والموظفين الأرضيين بالمجموعة.

ووفقا لبيان "فيردي" بشأن "ديسكفر"، فإن هذه المرة الأولى التي تتوصل فيها النقابة إلى اتفاق تحكيم دائم مع صاحب عمل في مجموعة لوفتهانزا. وينص هذا على التحكيم الإلزامي في منازعات المفاوضة الجماعية، على الرغم من أن قبول النتيجة ليس ملزما.

وتُسيِّر شركة طيران العطلات "ديسكفر"، والتي لا تزال صغيرة نسبيا بأسطول يبلغ 27 طائرة إيرباص، رحلاتها من فرانكفورت وميونخ فقط، وتنافس في المقام الأول شركة "كوندور" في الأعمال السياحية. وتخشى نقابة الطيارين الألمان من أن يتم إحالة المزيد من رحلات لوفتهانزا المنتظمة إلى "ديسكفر" الأقل تكلفة.