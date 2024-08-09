مجلس وزراء الصومال يصادق على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية

صادق مجلس الوزراء الصومالي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد حمزة عبدي بري، على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، واللذين سيمهدان الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة فرحان محمد جمعالي، قوله إن هذه القوانين "ستتيح للشعب فرصة لانتخاب ممثليهم في البرلمان والرئيس القادم مباشرة"، مضيفا أن قانون الانتخابات "ينص على إجراء انتخابات حرة وشفافة في جميع أنحاء البلاد، ولكل مواطن الحق في التصويت وانتخاب من يريد".

وأشار المتحدث إلى أن هذه القوانين "ستنقل البلاد من النظام القديم للانتخابات غير المباشرة، والذي تم استخدامه لفترة طويلة".

ومن المقرر عرض القانونين على البرلمان بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، خلال الأيام المقبلة، لمناقشتهما والمصادقة عليهما ليدخلا حيز التنفيذ، بعد التوقيع من قبل رئيس البلاد.