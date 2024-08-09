ورشة خرز في مكتبة مصر العامة بقنا بمشاركة 850 فتاة وسيدة

أقيمت بمكتبة مصر العامة بقنا، ختام فاعليات نشاط ورشة الخرز، ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها المكتبة بإشراف الدكتورة دعاء كمال البري، مدير عام المكتبة، ودعاء سيد أحمد، مسئول أنشطة الأطفال بالمكتبة.

شهدت الورشة مشاركة ٨٥٠ فتاة وسيدة، وتولت التدريب فى الورشة "مريم أحمد الصندولي" أصغر مدربة خرز في محافظة قنا، حيث قامت بتدريبهن على أنواع الخرز وأشكالها وكيفية صناعة مشغولات يدوية باستخدامه من الأشكال الديكورية، والمفارش، والأدوات المنزلية.

استهدفت ورشة الخزف تنمية مهارات الفتيات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، كما تناولت التعريف بأساسيات حرفة الخرز، وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها، فضلًا عن تشجيع الفتيات والسيدات على ريادة الأعمال، وهي الثمرة التي أنتجتها الورشة بعد تعلم المشاركات في الورشة وقدرتهن على تسويق منتجاتهن.