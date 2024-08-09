نفى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ما يشاع حول أن الدواء المستورد أكثر فاعلية من الدواء المصري، مؤكدا أن هذا الاعتقاد «غير حقيقي تمامًا».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن الدواء المصري يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيز الموجود في الدواء المستورد، مشيرا إلى أن الهيئة تجري تحاليل عشوائية لكافة الأدوية المصنعة داخل المصانع المصرية أو الشركات الأجنبية، وذلك داخل معامل الهيئة؛ للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة.

وأكد أنه «لا يمكن قبول نزول أي دواء ذو جودة منخفضة إلى السوق»، مشيرا إلى أن موقع الهيئة ينشر بشكل دوري قوائم بسحب بعض الأدوية من السوق لأسباب مختلفة، مثل حدوث تغير في لون الدواء، في حين أنه لو كانت المادة الفعالة غير مطابقة للنسبة المحددة لما كان الدواء طرح في السوق من الأساس.

ولفت إلى أن الهند والصين تعدان المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تستخدم في صناعة الأدوية على مستوى العالم، موضحا أن الشركات العالمية تستورد هذه المواد من نفس المصانع التي تستورد منها الشركات المصرية.

وشدد أنه لا يوجد أي تهاون في نسبة المادة الفعالة في الدواء المحلي، مؤكدا أن هذا الأمر «غير مسموح به على الإطلاق»، معتبرا أن تفضيل الدواء المستورد على الدواء المصري هو مجرد «احساس نفسي غير حقيقي».