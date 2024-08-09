أمبري: إصابة سفينة تجارية جراء هجوم لطائرة بدون طيار جنوب غربي الحديدة

ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن طائرة بدون طيار أصابت سفينة تجارية على بُعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحُديدة باليمن.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت خلال بيان: "دمرنا خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين من نوع كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين. ودمرنا زورقا مسيّرا للحوثيين في البحر الأحمر"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويوم الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها استهدفت بين نوفمبر الماضي ويوليو ما يصل إلى 170 سفينة، وأكدت أنها جزء من "محور المقاومة".

وقالت جماعة الحوثيين إنها استهدفت بين نوفمبر 2023 ويوليو الفائت 170 سفينة لها ارتباط بـ"العدو الإسرائيلي"، موضحة أن من بين السفن المستهدفة بعملياتهم 41 سفينة تابعة لإسرائيل، و72 سفينة أمريكية و12 بريطانية.

كما ذكرت أن من بين السفن المستهدفة بعملياتهم، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر المتوسط، سفن تابعة لـ"45 شركة منتهكة قرار حظر وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة".