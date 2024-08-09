رئيس شعبة الأدوية: أزمة الدواء طارئة ولن تتكرر مرة أخرى

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إنَّ الدواء المستورد بنفس كفاءة الدواء المثيل المصري، مشيرا إلى أن قلة التكلفة لا تدل على أن الدواء ليس بنفس كفاءة الأعلى منه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أنَّ قلة سعر الدواء تأتي وفق لجنة تسعير وتتم بنظام تجاري وليس وفقًا للفعالية أو المادة الخام.

وأشار إلى أن لجنة الدواء لا ترخص إنتاج دواء إلا إذا كان فعالا على غرار المنتج الأجنبي، منوها أن دواء الغدة الدرقية الأجنبي شهد نقصا كبيرا، وتم التحرك إعلاميا للحث على استخدام دواء آخر مصري.

ولفت إلى أنه بعد مرور عشرة أشهر اعتاد المواطن على الدواء المصري المسعر بنصف سعر الأجنبي.

وتابع: «قاعدة الغالي ثمنه فيه لا تتواجد في أصناف الدواء»، مشيرًا إلى أن أزمة الدواء طارئة ولن تتكرر مرة أخرى في الفترة المقبلة.