ريان أير تبدأ برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة 800 مليون يورو

بدأت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية (ريان أير) برنامجا جديدا لإعادة شراء أسهم بقيمة 800 مليون يورو (873 مليون دولار) في ظل الاستفادة من التدفقات النقدية القوية مع انتعاش الطلب على خدمات السفر الجوي وتأجيل استلام عدد من الطائرات مما أتاح لها الاحتفاظ بالأموال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة الأكبر في سوق الطيران المنخفض التكاليف الأوروبية القول إنها تتوقع استكمال برنامجها الحالي لإعادة شراء أسهم بقيمة 700 مليون يورو بنهاية الشهر الحالي. وستطلب الشركة من المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لها في الشهر المقبل الموافقة على زيادة حجم برنامج إعادة شراء الأسهم إلى حوالي 15% من إجمالي رأس المال المصدر مقابل 10% حاليا.

وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن ريان أير تتجه إلى اتمام العام الثاني بدون تسلم اي طائرات جديدة في ظل المشكلات الإنتاجية التي تواجهها شركات صناعة الطائرات العالمية وبخاصة بوينج الأمريكية وهو ما يعني احتفاظها بمبالغ مالية كبيرة كانت ستدفعها لشركات الطائرات عند تسليم الطائرات الجديدة.

وقالت الشركة إن هذا الوضع "يتيح لها القدرة على زيادة عائدات المساهمين" والتي قدرتها بنحو 8 مليارات يورو خلال الـ 15 عاما الماضية بما فيها التوزيعات النقدية التي صرفتها للمساهمين طوال هذه السنوات.

وفي نوفمبر الماضي قالت ريان أير إنها ستصرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 400 مليون يورو مع خطة لصرف نحو ربع الأرباح السنوية للمساهمين. ورغم ذلك فقدت الشركة بعض الزخم خلال الشهور الأخيرة مع تقليص الركاب ميزانيات السفر والسياحة الخاصة بهم نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وفي الشهر الماضي حذرت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج عملاءها من تأخيرات جديدة في مواعيد تسليم الطائرات المتعاقد عليها من طراز بوينج 737 ماكس في عامي 2025 و2026، وهو ما يمثل إشارة إضافية إلى حجم المشكلات التي تواجه إنتاج الطراز الأفضل مبيعا لدى الشركة الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة أبلغت العملاء أن مواعيد تسليم الطائرات ستتأجل بما بين 3 و6 أشهر جديدة إلى جانب التأجيلات المعلنة في وقت سابق. وفي بعض الحالات سيتم تأجيل تسليمات مقررة في العام المقبل إلى العام التالي.

يذكر أن تأجيل تسليم الطائرات أصبح أمرا معتادا في ظل معاناة شركات صناعة الطائرات وشركات تصنيع المحركات من اضطراب سلاسل إمداد المكونات والمواد الخام، ونقص العمالة وغيرها من مشكلات السوق التي تعود إلى فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.