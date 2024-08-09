استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، في جولة تفقدية للمشروعات الصحية الجارية بالمحافظة.

شملت الجولة زيارة المستشفيات قيد التنفيذ في مدن بنها وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، بهدف متابعة سير الأعمال، وتذليل المشكلات، ومعاينة الأعمال المنجزة.

حضر الجولة الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي بلال، مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المدن.

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المبنى الملحق بمستشفى حميات بنها، بتكلفة 60 مليون جنيه، والذي يتضمن 16 وحدة غسيل كلوي و19 سرير عناية. ومن المتوقع افتتاحه خلال العيد القومي للمحافظة هذا الشهر.

ثم تابع المحافظ ومساعد وزير الصحة أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، والتي تشمل عناية مركزة، غرف عمليات، وحدات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال، بتكلفة إجمالية تبلغ 580 مليون جنيه. وقد تم الانتهاء من 88% من المشروع، وتم توصيل كابلات الكهرباء بالكامل، مع توجيه بضرورة سرعة الانتهاء من توصيل خطوط المياه.

استكمل المحافظ الجولة بمتابعة إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، الذي يُعد من أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". يضم المشروع 380 سريرًا ويتكون من 4 مباني مختلفة، بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه. وبلغت نسبة تنفيذ الخرسانة 90%، مع الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى.

كما شملت الجولة تفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة 485 مليون جنيه، والتي تحتوي على 31 سرير عناية مركزة، 24 حضانة، و38 جهاز غسيل كلوي. وتفقد المحافظ أيضًا مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، الذي تم إنشاؤه بتكلفة 300 مليون جنيه ويعد الأول من نوعه في المحافظة، ويضم مركزاً متكاملاً لعلاج الحروق.

كما التقى المحافظ بالمواطنين والمرضى في المستشفيات، واستمع إلى مشاكلهم، مؤكدًا على ضرورة حلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مما يعكس اهتمام المحافظة بتطوير قطاع الصحة وتلبية احتياجات المواطنين.