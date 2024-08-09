 نائب محافظ الوادي الجديد: تدشين نظام التعليم الفني الفندقي لأول مرة بالمحافظة - بوابة الشروق
الجمعة 9 أغسطس 2024 8:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نائب محافظ الوادي الجديد: تدشين نظام التعليم الفني الفندقي لأول مرة بالمحافظة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 8:08 م

أعلنت حنان مجدي، نائب المحافظ، عن تدشين فصول للتعليم الثانوي الفني الفندقي لأول مرة بالمحافظة، بالتنسيق لإدخال مناهج السياحة العلاجية في الدراسة مراعاةً لطبيعة المحافظة لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وثمنت التعاون المستمر والمثمر بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، وانتصار علي مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية بالمديرية.

وأوضحت نائب المحافظ أنه سيتم افتتاح فصول فندقية ملحقة بمدارس التعليم الفني بإدارتي الخارجة والداخلة تشمل ٣ تخصصات فني طاهي، فني مضيف، فني مشرف غرف وذلك بنظام التعليم والتدريب المزدوج، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنادق بالمحافظة لأغراض التدريب، والذي يحق للطالب استكمال تعليمه الجامعي بعدها، وتم مناقشة اعتماد فصول "سكرتارية طبية" بمركز الداخلة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من الإجراءات المتبقية بالتنسيق مع الوزارة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك