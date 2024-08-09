انطلاق الورشة السابعة للتخطيط الاستراتيجي للمشروعات وتسويق منتجات المرأة بدمياط

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، عن انطلاق الورشة السابعة على التوالي؛ للتدريب على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات والتسويق والتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها اليوم، أن فعاليات الورشة تناولت أيضا الحديث عن أفكار المشروعات الصغيرة، بعد تعليمهم الحرف اليدوية بالمجان، مثل جميع أنشطة المجلس التي تقام بالمدينة الصديقة للنساء، مع العمل على تعزيز قدراتهن على التخطيط الاستراتيجي السليم للمشروعات.

وأضافت منى عبدالله، عضو الفرع ومشرفة أنشطة المجلس القومي بالمدينة الصديقة للنساء، أن الورشة انقسمت إلى عددٍ من السيدات، بهدف التعاون على إخراج خطط عمل بالتعاون والمشاركة، بجانب عرض تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشروطها وفئاتها، وبمشاركه 15 سيدة من رواد المدينة الصديقة للنساء، واللاتي تعلمن في حرف يدوية.