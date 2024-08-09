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الاكتتاب في السندات الثلاثينية الأمريكية أقل قليلا من المتوسط

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 5:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 5:53 ص

أنهت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سلسلة مزادات لبيع سندات طويلة الأجل، حيث باعت سندات أجل 30 عاما بقيمة 25 مليار دولار، وجاء الاكتتاب فيها أقل قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الثلاثينية 314ر4% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 31ر2 مرة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي سندات أجل 30 عاما، بقيمة 22 مليار دولار، وبلغ العائد عليها 405ر4% ومعدل التغطية 30ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الثلاثين عاما، 38ر2 مرة.

وفي وقت سابق الأسبوع الحالي، باعت وزارة الخزانة سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58   مليار دولار وجاء الطلب عليها في حدود المتوسط وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار وكان الطلب عليها أقل من المتوسط.


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