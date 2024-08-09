خط كهرباء مقطوع يصطدم بقطار في ألمانيا دون وقوع إصابات

تسبب خط كهرباء مقطوع في شل حركة السكك الحديدية بين مدينتي لوبيك وهامبورج في شمال ألمانيا، ما أدى إلى تقطع السبل بـ 24 شخصا كانوا على متن قطار سريع إقليمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتعتقد الشرطة الاتحادية في هامبورج أن خط الضغط العالي المعيب تسبب في حدوث ماس كهربائي وسقط أحد أسلاك الاتصال بالخط على سطح القطار. ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد سبب كسر الخط، إلا أنها أشارت إلى أنه لا توجد مؤشرات على أنه تم العبث به.

وأبلغ السكان بالقرب من محطة فاندسبيك خدمات الطوارئ بعدما سمعوا دويا قويا ورأوا شرارات. وتم إغلاق خط السكك الحديدية على الفور.

ووفقا للموقع الإلكتروني للسكك الحديدية، عادت القطارات الإقليمية بين لوبيك وهامبورج إلى العمل بشكل طبيعي بحلول الصباح. ولم يتعرض ركاب القطار الـ24 لخطر خلال وقوع الحادث.

ومن أجل تجنب خطر التعرض لصدمات كهربائية لفرق الإنقاذ والركاب البالغ عددهم 23 وموظف القطار، قامت فرقة الإطفاء بعمليات التأريض الضرورية أمام القطار وخلفه.

وهذا يعني أن التيار تم تفريغه في مكان آخر وليس بالقرب من القطار. وتم إخراج ركاب القطار دون أن يصابوا بأذى ونقلهم إلى محطة هامبورج المركزية بالحافلة.