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بحرية الحرس الثوري الإيراني تتسلم صواريخ كروز جديدة

طهران - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 3:47 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 3:47 م

تسلمت بحرية الحرس الثوري الإيراني عددا كبيرا من صواريخ كروز الجديدة المضادة للسفن.

وتتمتع هذه الصواريخ بقدرات جديدة، بما في ذلك رؤوس حربية شديدة الانفجار، وغير قابلة للاكتشاف، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. ومن شأن هذه الصواريخ أن تؤدي إلى أضرار جسيمة وإلى غرق مدمرات.

وجرى تسليم الصواريخ للبحرية بأمر من القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي هدد إسرائيل مؤخرا بـ"الانتقام" بعد القتل المستهدف لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وليس من الواضح هل كان سلامي قرر تسليم الأسلحة للبحرية سلفا، أم أن ذلك جاء بعد اغتيال هنية، وفي ظل تصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران.

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