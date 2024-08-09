انفصالي كتالوني يقول إن بوجديمون بخير وحر فيما تواصل الشرطة الإسبانية البحث عنه

تواصل الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، البحث عن الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون، بعد يوم من فراره عقب إلقاء خطاب في برشلونة، بعد نحو سبع سنوات في المنفى.

ويقول بوجديمون إنه "بصحة جيدة، وبخير، والأهم أنه حر طليق"، بحسب ما نقله المغني والمؤلف الكتالوني رئيس الحركة الانفصالية المدنية أيه.إن.سي. لويس لاك في منشور عبر منصة أكس.

وأضاف أن بوجديمون كان طلب منه أن يبعث هذه الرسالة ولكن لم يكشف عن مكانه أو ما الذي يخطط له.

كما علق جونزالو بوي، محامي بوجديمون، على خطاب العودة المقتضب الذي أدلى به موكله أمام الآلاف من أنصاره في برشلونة، واختفائه سريعا رغم التواجد الشرطي المكثف.

ووصف بوي ما جرى بأنه يوم عمل عادي، وقال للصحفيين: "لقد أكمل عمله السياسي وذهب إلى المنزل بعد انتهاء عمله مثلما يفعل أي شخص آخر"، دون الكشف عن مكان "المنزل"، وأكد أن موكله "لن يستسلم".

وسعى بوجديمون إلى قيادة كتالونيا نحو الاستقلال في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء، تم الإعلان عن عدم قانونيته، وقد تمكن من الفرار إلى خارج البلاد، في سيارة وقضى أغلب فترة المنفى ببلجيكا، ثم توجه لاحقا إلى جنوب فرنسا.

وفوجئت الشرطة الكتالونية التي كان من المفترض أن تعتقل بوجديمون، حيث لم تتوقع أن يختفي مباشرة عقب الخطاب، بحسب تقارير.

أصدرت إسبانيا عفوا عن الانفصاليين ولكن مازالت هناك مذكرة اعتقال بحق بوجديمون، حيث إنه متهم بالاختلاس، وهي جريمة لا يشملها العفو.