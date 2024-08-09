أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص الأدوية في الأسواق «ستختفي خلال 3 أشهر»، مشيرا إلى أن السوق يشهد تحسنا تدريجيا.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إن أزمة نقص الأدوية لا تقتصر على مصر فحسب؛ بل إنها أزمة عالمية، معقبا: «كل أسواق العالم بها نواقص في الدواء بنسب متفاوتة، لكن ولكن لا يوجد سوق بدون نواقص، الأسواق كلها بها نقص».

وتابع أن الهند والصين تعدان المصدر الرئيسي لـ 85% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأدوية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أزمة نقص العملة الصعبة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية أثرت بشكل رئيسي على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشددا أن هذا الأمر كان «السبب الرئيسي» وراء حدوث أزمة نقص الأدوية.

وأوضح أن إعلان الهيئة بأن عدد النواقض بلغ 81 صنفا، استند إلى دراسة سوقية أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة أظهرت أن عدد الأصناف الناقصة في السوق المصرية يبلغ 81 صنفًا، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن.

ونوه أن الشكاوى بشأن هذه الأصناف «متكررة»، موضحا أن معظمها أدوية مستوردة، إلى جانب أدوية السكر والضغط، لافتا أن الهيئة تتلقى ما بين 700 و 1000 شكوى يوميًا من المواطنين، تتعلق بعدم توافر بعض الأدوية، أو بيع بعض الصيدليات الأدوية بأسعار أعلى من سعر العبوة.

وأوضح أن نسبة أرباح شركات الأدوية التي تحددها الهيئة للشركات تتراوح بين 15% إلى 20% كحد أقصى، مشددا أن أسعار الأدوية في مصر « من أرخص بلاد العالم على كل المستويات».