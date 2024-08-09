محكمة فلبينية تعيد ترخيص عمل الموقع الإخباري الذي تديره ماريا ريسا

أمرت محكمة الاستئناف الفلبينية هيئة حكومية تنظيمية بإعادة ترخيص عمل الموقع الإلكتروني الإخباري الذي تديره ماريا ريسا الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، الذي أمرت إدارة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي بإغلاقه.

وأعلن موقع "رابلر" عن القرار اليوم الجمعة، بعد أكثر من عام على خسارته طعنا أمام هيئة الأسواق والأوراق المالية التي ألغت شهادة تأسيس الشركة بسبب انتهاك القيود المفروضة على ملكية الأجانب لوسائل إعلام.

وقالت الشركة عبر منصة إكس: "فازت رابلر بأكبر قضية لها كشركة، حيث أبطلت محكمة الاستئناف قرار هيئة الأسواق والأوراق المالية في عهد دوتيرتي بإغلاق الموقع في عام 2018، لتعيد شهادة تأسيس الشركة وتبدد مخاطر إغلاق مكاتبها".

وقالت المحكمة في قرارها الصادر في 23 يوليو: "تظهر الحقائق أن شركة رابلر هولدينجز، وبالتبعية موقع رابلر، تخضعان بالكامل لملكية وإدارة فلبينيين، بما يتماشى مع الولاية الدستورية".

وتعرضت رابلر وريسا لهجوم في ظل إدارة دوتيرتي، التي اتهمت الموقع الإخباري ببث أنباء مزيفة. وكان موقع رابلر ينشر تقارير بصورة مفصلة عن حملة الرئيس السابق دوتيرتي ضد المخدرات، التي حصدت أرواح ما يربو على 7000 شخص منذ عام 2016.