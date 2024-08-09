خبير ألماني في شئون الشرق الأوسط: إيران ليس لديها مصلحة في حرب كبيرة

تحدث الدبلوماسي الألماني السابق ومدير معهد "الشرق" الألماني أندرياس راينيكه بشكل إيجابي عن الجهود الدبلوماسية التي بُذلت حتى الآن في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال راينيكه في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الألمانية إن عدم وجود ردود فعل عسكرية عفوية أولية من إيران وحزب الله على مقتل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في حركة حماس في إيران، والقيادي من حزب الله فؤاد شكر في لبنان كانت "خطوة جيدة، وعلامة جيدة"، وأضاف: "من هذا المنطلق فأنا أكثر تفاؤلا مما كنت عليه قبل بضعة أيام بأننا قد نحصل على الأقل على رد محدود من إيران لا يؤدي إلى حرب كبيرة".

وذكر راينيكه أن مصلحة إيران محدودة في خوض حرب كبيرة، وقال: "المصلحة الحقيقية للنظام الإيراني هي ضمان استمرار وجوده، سواء الحرس الثوري، الذي ليس له مصالح عسكرية فحسب بل اقتصادية أيضا، أو النظام الديني".

وكان راينيكه المفوض الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2012 و2013. كما عمل سفيرا لألمانيا في سوريا وتونس.