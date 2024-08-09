آلاف السياح الجزائريون يتوافدون يوميا على تونس عبر المعابر الحدودية

قال مسئولون في تونس إن الآلاف من الجزائريين يتوافدون يوميا عبر المعابر الحدودية مع دخول القطاع السياحي موسم الذروة في الصيف.

وتصدر الجزائريون السياح الوافدين على البلاد في 2023 بأكثر من 7ر2 مليون سائح.

وتتوقع تونس توافد نحو ثلاثة مليون هذا العام. وقال صابر المقري ممثل الديوان التونسي للسياحة بولاية الكاف المتاخمة للحدود الجزائرية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن معبري "ساقية سيدي يوسف" و"قلعة سنان" في الجهة يستقبلان يوميا قرابة ألف سائح جزائري.

وذكر عيسى المرواني مندوب السياحة في مدينة طبرقة السياحية بولاية جندوبة المجاورة، إن المعبر الحدودي بملولة يستقبل يوميا ستة آلاف سائح جزائري.

ويتزامن شهر أغسطس مع العطلة الصيفية في الجزائر، ما يفسر الإقبال الكبير على المنتجعات السياحية بالجارة تونس. وتتطلع تونس الى استقبال حوالي 10 مليون سائح هذا العام وتجاوز أرقام الموسم الماضي الذي شهد توافد حوالي 3ر9 مليون مع عائدات للقطاع السياحي قدرت بأكثر من 2ر2 مليار دولار أمريكي، متخطية بذلك سنوات الركود التي رافقت تفشي جائحة كورونا في العالم.