شركة آبل تعتزم إصدار جهاز ماك ميني الأصغر على الإطلاق

تخطط شركة آبل الأمريكية، لإصدار جهاز ماك ميني، الذي سيكون أصغر كمبيوتر تنتجه الشركة على الإطلاق.

ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج، يعتبر الجهاز الجديد نتيجة عمليات تطوير لأجهزة ماك مزودة بمعالجات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبشريحة آبل M4 .

وسيمثل الطراز الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، أول تغيير كبير في التصميم لجهاز ماك ميني منذ تجديده في عام 2010.

وسيكون الجهاز أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز أبل تي في Apple TV، ويعد جهاز ميني المحدث واحدا من عدة أجهزة ماك الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وللمرة الأولى تضع فيها الشركة نفس جيل المعالجات M4 في جميع أجهزة ماك الخاصة بها ، ويتميز معالج M4 سيليكون، بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستبدأ أبل في طرحها في وقت لاحق من هذا العام.