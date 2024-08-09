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الإنتاج الصناعي الهولندي ينخفض بنسبة 4.9%

أمستردام - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 1:09 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 1:09 م

أظهرت بيانات للمكتب المركزي الهولندي للإحصاءات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الهولندي واصل اتجاه الهبوط في يونيو الماضي.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر4% على أساس سنوي في يونيو، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 4ر3% في مايو. وبالإضافة إلى ذلك يعد هذا أشد انخفاض منذ ثلاثة شهور.

ويشهد الإنتاج انخفاضا منذ يوليو 2023. وانخفض الإنتاج في صناعة الصيانة وتركيب الماكينات بأكبر نسبة، وبلغت 2ر46 %، تلاها قطاع المواصلات بهبوط بنسبة 3ر17 %.

وزاد الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 8ر0 % في يونيو.

وازداد تشاؤم المنتجين الصناعيين بصورة طفيفة في يوليو مقارنة بيونيو، وكانوا أشد تشاؤما بشأن أسهم المنتجات التي تم الانتهاء من صناعتها.

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