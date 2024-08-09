أظهرت بيانات للمكتب المركزي الهولندي للإحصاءات، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الهولندي واصل اتجاه الهبوط في يونيو الماضي.
وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر4% على أساس سنوي في يونيو، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 4ر3% في مايو. وبالإضافة إلى ذلك يعد هذا أشد انخفاض منذ ثلاثة شهور.
ويشهد الإنتاج انخفاضا منذ يوليو 2023. وانخفض الإنتاج في صناعة الصيانة وتركيب الماكينات بأكبر نسبة، وبلغت 2ر46 %، تلاها قطاع المواصلات بهبوط بنسبة 3ر17 %.
وزاد الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 8ر0 % في يونيو.
وازداد تشاؤم المنتجين الصناعيين بصورة طفيفة في يوليو مقارنة بيونيو، وكانوا أشد تشاؤما بشأن أسهم المنتجات التي تم الانتهاء من صناعتها.