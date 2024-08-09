غانا تفتتح أول مصفاه لتكرير الذهب

افتتحت غانا، أكبر دولة أفريقية لإنتاج الذهب، أول مصفاه لها لتكرير المعدن النفيس، في خطوة تهدف إلى زيادة قيمة مواردها الطبيعية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المستهدف أن تقوم مصفاة "رويال غانا جولد ريفيناري" بتكرير 400 كيلوجرام من الذهب يوميا اعتمادا على انتاج المناجم الصغيرة، التي تنتج حسب البيانات الرسمية نحو ثلث انتاج البلاد من المعدن الأصفر الثمين الذي يبلغ 4 مليون أونصة سنويا.

ونقلت بلومبرج عن محافظ البنك المركزي في غانا إرنست أديسون قوله إن "مصفاة التكرير سوف تلعب دورا مهما في الحد من تهريب الذهب الذي يعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد منذ سنوات، عن طريق توفير سوق جاهز للعمل أمام الحرفيين وعمال التعدين الذين يمارسون نشاطهم على نطاق محدود".

وأضاف أن "مصفاة الذهب يمكن أن تقلل مكاسب التهريب وتساعد في دعم الشفافية والمصداقية في تجارة الذهب".

وأشار أديسون إلى أن البنك المركزي اشترى ما قيمته خمسة مليارات دولار من الذهب من المناجم الصغيرة في إطار برنامج أطلقه عام 2021 لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة في البلاد. وتحذو كثير من الدول الافريقية مثل أوغندا ومدغشقر حذو غانا في هذا الشأن، أو تدرس القيام بخطوة مماثلة، بغرض تعزيز عملاتها المحلية.

وذكر مسؤولون حكوميون أن شركة روزي رويال مينيرالز الهندية سوف تمتلك 80% من المصفاة، فيما يمتلك البنك المركزي في غانا الحصة الباقية.