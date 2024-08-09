روسيا: استمرار القتال في منطقة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن قواتها مازالت تتصدى إلى تقدم قوات أوكرانية في منطقة كورسك، وقد أعلنت حالة طوارئ وطنية.

وهناك بالفعل حالة طوارئ قائمة ولكن إعلان حالة طوارئ وطنية يعكس مستوى محدثا من التهديد.

وأفاد الجيش الروسي بأنه جرى صد المحاولات الأوكرانية للتقدم في عمق منطقة كورسك بالطائرات والمدفعية.

وجاء في التقرير أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 945 جنديا و102 قطعة من المعدات المدرعة، بما في ذلك 12 دبابة، منذ بداية الهجوم الأوكراني يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الوزارة إلى وجود قتال في العديد من الأماكن بمنطقة كورسك بما في ذلك الجزء الغربي من مدينة سودجا. وقال الجيش الروسي إنه خلال 24 ساعة فقط خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 280 جنديا و27 وحدة معدات.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.

ولم تعلق كييف بعد على تفاصيل هذا الهجوم.