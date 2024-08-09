توتنهام على أعتاب ضم سولانكي من بورنموث بقيمة قياسية

أكد تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، توصل توتنهام هوتسبير إلى اتفاق مع بورنموث لضم المهاجم دومينك سولانكي، في صفقة ستصل قيمتها إلى 65 مليون إسترليني.

وبحسب شبكة "بي بي سي" سيدفع توتنهام 55 مليون إسترليني بشكل أولي، مع وضع 10 ملايين إسترليني كإضافات لضم سولانكي (26 عاما)، والذي يملك في رصيده مباراة واحدة دولية رفقة الأسود الثلاثة.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن تصبح تلك الصفقة الأكبر في تاريخ بورنموث، حيث تتخطى قيمة بيع المدافع الهولندي ناثان أكي لصفوف مانشستر سيتي في عام 2020 مقابل 40 مليون إسترليني.

وانضم سولانكي لصفوف بورنموث مقابل 19 مليون إسترليني في عام 2019 قادما من ليفربول، وحظى بأفضل مواسمه في (2023- 2024) بتسجيل 21 هدفا في 42 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

ويأتي ذلك في ظل محاولات مدرب السبيرز أنجي بوستيكوجلو تدعيم خط هجومه، منذ رحيل قائد إنجلترا هاري كين تجاه بايرن ميونخ الصيف الماضي.