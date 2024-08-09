تراجع التضخم الأساسي في النرويج لأدنى مستوى منذ 2022

تراجع التضخم الأساسي في النرويج إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عامين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الجمعة، أن وتيرة نمو أسعار المستهلكين الأساسية التي تستبعد البنود المتقلبة مثل الطاقة، تراجعت إلى 3ر3% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن أن يساعد تراجع الضغوط السعرية في إقناع المسئولين لدراسة خفض تكاليف الاقتراض في وقت أقرب مما هو متوقع حاليا. وفي يونيو، أرجأوا البداية المتوقعة للتيسير حتى 2025 بناء على مخاوف من أن اقتصاد النرويج الغنية بالطاقة لم يهدأ بالقدر الذي كان متوقعا.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 8ر2 %. وكان التسارع هو الأعلى منذ نوفمبر ولكن أسعار الكهرباء تراجعت بمعدل أقل مقارنة بعام مضى.