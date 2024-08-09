لا تزال التقارير تثار بشأن مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، وسط أقاويل عدة تشير لاحتمالية رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفجرت تقارير صحفية مفاجأة كبرى، خلال الساعات الماضية، مفادها، وجود احتمالية لرحيل محمد صلاح عن ليفربول، إلى الدوري السعودي، بمقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي هذا الصدد، قال كيث واينيس، رئيس نادي إيفرتون السابق: «لطالما شعرت أن انتقال صلاح إلى السعودية سيحدث هذا العام. يتعين على ليفربول اتخاذ قرارًا».

وأضاف في تصريحات نقلها موقع «ليفربول إيكو»: «هل يحصل ليفربول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع صلاح، أم يرحل مجانًا في نهاية الموسم؟».

وأكمل: «إنه رقم كبير يجب التخلي عنه وأعتقد أنه يستحق هذا الموسم. يتفق معظم مشجعي ليفربول ومعظم الخبراء على أنه ربما يتعين عليهم السماح لصلاح بالرحيل».

وتابع: «سيكون هو النجم الواضح في الدوري السعودي، الآن بعد أن اقترب كريستيانو رونالدو من نهاية مسيرته. لذا، ما زلت أتوقع رحيل صلاح هذا الصيف، لقد مر الأمر بهدوء شديد ولكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك لأن ليفربول يريد الحصول على البدلاء وهو ما قد يحاولون القيام به على الأرجح».

وزاد: «لقد اضطر ليفربول إلى التكيف مع قدوم مدرب جديد، بالإضافة إلى وجود تغيير على المستوى التنفيذي مع تعيين مدير رياضي جديد- لذا كانت هناك أسباب وراء تأخير الأمور. لكن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات».