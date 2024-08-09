صحيفة: استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن 44 معتقلا فلسطينيا استشهدوا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر و2 يوليو الماضي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هناك 16 شهيداً آخرين في السجون التي تدار بشكل منفصل عن المرافق العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة تفيد بأن رئيس الشاباك حذر من أن ظروف احتجاز الفلسطينيين قد تنتهك اتفاقية أممية ضد التعذيب.

في وقت سابق، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم)، تقريرا بعنوان "أهلا بكم في جهنم"، يتضمن توثيقا لعشرات حالات التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

وقال مركز "بتسيلم" إن إسرائيل تنفذ "سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران" للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي. وأفاد التقرير باستشهاد 60 أسيرا فلسطينيا على الأقل داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد مركز "بتسيلم" أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى شبكة من "معسكرات التعذيب"، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي ترتكب فيها تتعارض مع القانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.