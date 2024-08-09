 صحيفة: استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحيفة: استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي

وكالات
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:42 م

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