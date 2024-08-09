أسعار الغاز الأوروبي تتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية كبيرة

تتجه أسعار الغاز الطبيعي نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي كبير مع ختام تعاملات اليوم الجمعة في أوروبا. ومن المنتظر أن تكون أسعار الغاز بنهاية تعاملات اليوم أعلى بنسبة 10% عن مستواها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي في ظل المخاوف من الاضطرابات المحتملة في تدفقات الغاز الروسي القادمة عبر أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود القياسية الأوروبية يدور اليوم حول 40 يورو لكل ميجاوات/ساعة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفعت الأسعار بنسبة 45% منذ بدء موسم تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا في أبريل الماضي استعدادا لفترة الاستهلاك الكثيف في فصل الشتاء بأوروبا.

وجاء توغل القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية بمنطقة كورسك لتضع نقطة نقل رئيسية للغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في دائرة الخطر. وفي حين مازالت تدفقات الغاز الروسي عبر نقطة سودجا منتظمة حتى الآن، يخشى المتعاملون في السوق من أي توقف محتمل للضخ عبر هذه النقطة وفقا لتطورات القتال بين القوات الروسية الأوكرانية في المنطقة، وهو ما سيضر بشدة الاقتصادات الأوروبية التي مازالت تعتمد على الغاز الروسي بدرجة كبيرة. وأعلنت مولدوفا حالة الطوارئ في قطاع الغاز أمس تحسبا لاضطراب الإمدادات الروسية.

يشهد فصل الصيف تقلبات لسوق الغاز الأوروبي حتى قبل التطورات الأخيرة حيث تؤدي موجات الحر إلى زيادة الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي المسال، في حين يواجه عدد من منتجي الغاز المسال اضطرابات.

وقال كريستوف هاسلر محلل أسواق الطاقة في شركة ريستاد إنيرجي إن المخاوف من نقص الامدادات مازالت تشكل تطورات أسعار الغاز خلال الأسبوع الحالي. ويمكن أن يدمر الهجوم الأوكراني الأخير على الحدود الروسية المحادثات الدائرة بين أذربيجان وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي لاستمرار تدفق الغاز عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل الحالية بين الأطراف الثلاثة بنهاية العام الحالي.

وبحلول الساعة التاسعة و22 دقيقة صباحا بتوقيت أمستردام جرى تداول العقود الهولندية القياسية بسعر 10ر40 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.