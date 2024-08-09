محامي بوجديمون: موكلي غادر إسبانيا بعدما تهرب من الملاحقة

قال محامي الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلس بوجديمون، اليوم الجمعة، إن موكله تمكن من الفرار إلى خارج إسبانيا بعد زيارة مقتضبة لبرشلونة، رغم تواجد شرطي كثيف.

ونقلت محطة أر.أيه.سي.1 الكتالونية عن المحامي القول "بوجديمون حاليا خارج الدولة الإسبانية". ولم يتطرق المحامي جونزالو بوي إلى ما إذا كان بوجديمون قد عاد لبلجيكا حيث قضى أغلب فترة منفاه التي استمرت نحو سبع سنوات.

وأضاف بوي أن بوجديمون –المطلوب بناء على مذكرة اعتقال- سوف يخاطب الجماهير قريبا.

ورغم أن إسبانيا أصدرت عفوا عن الانفصاليين، مازالت هناك مذكرة اعتقال بحق بوجديمون، حيث إنه متهم من جانب قاضي التحقيق بابلو يارينا بالاختلاس في 2017، وهي جريمة لا يشملها العفو.

ويطالب يارينا الشرطة الآن بتقديم تفسير بشأن كيف تمكن بوجديمون من الهرب.