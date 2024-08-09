وكالة تسنيم: ضم مجموعة كبيرة من صواريخ كروز إلى بحرية الحرس الثوري

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، بضم مجموعة كبيرة من صواريخ كروز إلى بحرية الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن تلك الصواريخ ذات مواصفات جديدة، وتحمل رؤوسا حربية شديدة الانفجار ولا يمكن تتبعها.

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قد قالت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في وقت سابق، إن إيران تخطط لـ"معاقبة" إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، كما حثت البعثة على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت البعثة الإيرانية، في بيان، إنها ترد على تقارير نقلت عن مسئولين في "حماس" قولهم إن إيران قد تمتنع عن شن هجوم انتقامي على إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكر البيان: "لقد سعينا لتحقيق أولويتين في وقت واحد: أولا، التوصل لوقف إطلاق نار دائم في غزة وانسحاب المحتلين من هذه الأراضي، وثانيا، معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد هنية، ومنع تكرار الاعتداءات الإرهابية للنظام الإسرائيلي، وجعل الصهاينة يندمون على الشروع في مثل هذا المسار".