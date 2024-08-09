إزالة انقاض فندق ألماني بعد انهياره لانتشال جثة ضحية

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة أن العمل قد بدأ في إزالة أنقاض فندق بعد انهياره، غربي البلاد، من أجل انتشال جثة ثانية، يعتقد أنها لمالك الفندق.

ولم يتضح بعد موقع جثة الرجل، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشرطة.

وانهارت أرضية الفندق بالكامل في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي مما أسفر عن مقتل شخصين. كما أصيب سبعة أشخاص آخرون وتم إنقاذهم بعدما أمضوا عدة ساعات أسفل الأنقاض. وتم انتشال جثة امرأة بالفعل.

وبدأ حفار بذراع طويلة في إزالة أعلى سقف المبنى في بلدة كروف، الواقعة على نهر موزيله. ومن المقرر أن تواصل معدات من شركة متخصصة العمل على نحو تدريجيا.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن هدم جزء متبق وإزالة الأنقاض ضروري لأن عمال الإنقاذ لن يتمكنوا من انتشال جثة الرجل بصورة آمنة دون أن يفعلوا ذلك.