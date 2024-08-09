ألمانيا: بدء صرف أموال الرحلات للعملاء المتضررين من إفلاس شركة إف تي آي

أصبح بإمكان العملاء المتضررين من إفلاس شركة السياحة الألمانية "إف تي آي"، التي أفلست قبل نحو عشرة أسابيع، استرداد أموالهم، وذلك وفقا لما أعلنه الصندوق الذي يؤمِّن عروض رحلات الباقات السياحية (الرحلات المجمعة) اليوم الخميس.

وقال صندوق تأمين السفر الألماني "دي آر إس إف" إنه سيبدأ سداد الأموال. وصرح المدير المشارك علي أرناؤوط بأن هذه العملية ربما تكون "واحدة من أكبر عمليات السداد التي تتم امتثالا لحماية المستهلك في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية."

وتتعلق عملية السداد بأكثر من 215 ألف رحلة عطلة مجمعة تم إلغاؤها. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 60 ألف شخص يقومون برحلاتهم بالفعل وقت إشهار إفلاس "إف تي آي".

وتألف إجمالي قيمة المبالغ المستردة من ثلاثة أعداد متوسطة من ملايين اليورو. وبدءًا من اليوم، سيتم التواصل مع الأطراف المتضررة، وبعد ذلك يمكنهم تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الإنترنت.

وكانت متحدثة باسم الصندوق صرحت مؤخرًا بأن من المنتظر أن يتم رد غالبية المبالغ المستحقة بحلول فصل الخريف.

يذكر أن شركة "إف تي آي"، التي كانت في السابق ثالث أكبر مشغل سياحي في ألمانيا بعد شركتي توي و "دير توريستيك"، كانت قدمت طلبًا لإشهار إفلاسها في بداية يونيو وألغت جميع الرحلات المحجوزة بعد فترة وجيزة.

ومن خلال صندوق تأمين السفر الألماني، يتم تأمين الأموال التي تم دفعها بالفعل للرحلات المجمعة ضد إفلاس المشغل. ولا ينطبق هذا التأمين على مكونات السفر التي تم حجزها بشكل فردي، مثل حجز الفنادق فقط.