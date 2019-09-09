تمديد فترة حبس النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد قرب أوسلو

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أعلنت محكمة اليوم الاثنين أن الرجل النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد بالقرب من أوسلو قبل شهر، سيتم تمديد حبسه على ذمة المحاكمة لمدة أربعة شهور أخرى، وهو حكم يعد في صالح هيئة الإدعاء.

ولدى دخوله قاعة المحكمة الجزئية في أوسلو أدى فيليب مانشاوس (22 عامًا) التحية النازية.

وبعد ذلك وفي جلسة استماع مغلقة التمس من هيئة المحكمة الإفراج عنه.

وقالت محاميته أوني فرايس للصحفيين إنه "قام بشرح وجهة نظره وهي أنه كان شيئا تعين عليه أن يفعله".

وأضافت أنه "اعتبره نوعا من الدفاع عن النفس".

لكن قاضي التحقيق بال -فريدريك هجورت كرابي قال إن التحية تعكس الأراء المتطرفة للمتهم.

يذكر أن مانشاوس محبوس على ذمة المحاكمة منذ 12 أغسطس الماضي.

يشار إلى أن المنافذ الاعلامية النرويجية قد ذكرت أن مانشاوس نشر رسالة على الإنترنت يمتدح فيها إطلاق النار الجماعي على مسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي وذلك قبل بضع ساعات من الهجوم على المسجد في بايروم.