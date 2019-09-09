أيمن سليم : «حواديت الشانزليزية» يكشف الوجه الآخر لفترة الخمسينيات

أكد المؤلف والسينارست أيمن سليم أن مسلسل "حواديت الشانزليزية" يرصد فترة زمنية معينة وهي فترة الخمسينيات؛ لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا التي كانت محور اهتمام تلك الفترة.

وقال أيمن سليم - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المسلسل يتناول طبقات المجتمع في تلك الفترة من المتوسطة والفقيرة والبشوات والفنانين، بالإضافة إلى رصد حالة الشر التي لم يتم تسليط الضوء عليها، موضحا أن المسلسل سيكون الصورة الخلفية لأفلام تلك الفترة "أو بمعنى أآخر يكشف الوجه الآخر لها".

وأوضح أن المسلسل سيتم الانتهاء من تصويره في شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل حيث تم الانتهاء من تصوير نحو 50 % من المسلسل خلال الفترة الماضية.

يتناول المسلسل فترة زمنية في حقبة الخمسينات من منظور اجتماعي والتركيز على شكل وجمال مصر في هذه الفترة، بشكل مختلف، ويضم قصصا منفصلة بالتوازي بجانب بعضها البعض والتعاملات بين الأشخاص في تلك الفترة.

مسلسل حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.