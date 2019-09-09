دراسة: عجز معلمي المدارس الابتدائية بألمانيا سيصل إلى 26 ألف معلم بحلول 2025

توقع باحثون في ألمانيا أن يصل النقص في معلمي المدارس الابتدائية بألمانيا لـ 26 ألف و 300 معلم على الأقل بحلول عام 2025.

وبذلك يصبح الوضع في المدارس الابتدائية بألمانيا مأسويًا أكثر مما توقعه مؤتمر وزارء التربية والتعليم في الولايات الألمانية، أنفسهم، حسبما أوضح معدو الدراسة التي أجريت بتكليف من مؤسسة بيرتلزمان الألمانية بمدينة جوترزلوه، وأعلنت عن نتيجتها اليوم الاثنين.

وكان مؤتمر وزراء التعليم في الولايات الألمانية قد توقع في أكتوبر من العام الماضي أن يصل العجز في معلمي المدارس الابتدائية إلى 15 ألف و 300 معلم بحلول عام 2025.

استندت الدراسة إلى توقعات النمو السكاني في ألمانيا، الخاصة بالهيئة الألمانية للإحصاء، في يونيو الماضي.

وتتوقع الهيئة أن يكون هناك في ألمانيا 254ر3 إلى 323ر3 ملايين طفل في سن 6 إلى عشر سنوات بحلول عام 2025.

وأقام خبراء مؤسسة بيرتلزمان، وفقا لمعدي الدراسة، توقعاتهم على الاحتمالات الأقل للهيئة فيما يتعلق بزيادة عدد الأطفال في سن المدرسة، وخلصوا إلى أنه ستكون هناك زيادة بواقع 168 ألف طفل أكثر مما توقعه وزراء التربية والتعليم.

وخلص الباحثون إلى ضرورة أن توظف وزارات التربية والتعليم على مستوى الولايات 11 ألف معلم جدد عام 2025، إضافة لما توقع وزراء التربية والتعليم في مؤتمرهم، مما يجعل حصيلة العجز المتوقع في المعلمين بحلول ذلك التاريخ 26 ألف معلم.

ونشرت مؤسسة بيرتلزمان دراسة بنتائج مشابهة عام 2018 بالفعل، ولكن الدراسة السابقة كانت تستند إلى توقعات نمو سكاني أقدم من البيانات التي تستند إليها الدراسة التي أعلن عن نتيجتها اليوم الاثنين.