رئيس اقتصادية قناة السويس: تنفيذ مشروعات كبرى خلال الخمس سنوات المقبلة

قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسير بشكل جيد طبقا للمخطط العام الذى وضع لها فى 2015، والذى تضمن ضخ استثمارات وفقا للرؤية الاستراتيجية للدولة حتى 2030.

وأضاف زكى خلال لقائه الأول مع العاملين بالهيئة الاقتصادية فى العين السخنة، الاثنين، أنه بمرور أول 5 سنوات من هذه الرؤية وضعت الهيئة خطة واضحة للاستثمار وإقامة بنية تحتية وتجهيزها بالمرافق اللازمة لاستقبال الاستثمارات وإجراء بعض التسويات وإنهاء المشكلات مع بعض المستثمرين والتركيز على التسويق والترويج للمنطقة خارجيا ومحليا.

وأوضح أن الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة ستشهد تنفيذ المشروعات الكبرى ودخول بعض العقود حيز التفاوض والتنفيذ.

وشدد زكى على ضرورة تنفيذ بعض المتطلبات الإدارية التى تنعكس على أداء العاملين بالهيئة والعلاقة مع المستثمرين بمختلف فئاتهم و تقديم الخدمة بجودة عالية وسرعة إنهاء الإجرات والتفاعل مع المستثمر بشكل محترف، بجانب تطبيق الحوكمة والشفافية فى أداء الهيئة والذى سينعكس على ثقة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، والالتزام بالضوابط والإجراءات التى تحكم هذه العلاقة ووضع آليات لممارسة مهام الحوكمة، طبقا لعلوم الإدارة الحديثة ومتقتضيات العصر.

وأشار زكى إلى الاهتمام بالكوادر البشرية للهيئة خلال الفترة المقبلة وإشراكهم في برامج تدريبية فى هذا المجال، بما ينعكس مستقبلا على تصنيف المنطقة عالميا.

ووجه الشكر للفريق مهاب مميش رئيس الهيئة السابق، عن دوره وأدائه خلال رئاسته المنطقة الاقتصادية، مؤكداً نزاهته ووطنيته وإدارته المشرفة للهيئة.