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سلامة يبحث مع مسؤول أمريكي الأوضاع في ليبيا

غسان سلامة
غسان سلامة
القاهرة - (د ب ا)
نشر فى : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 12:24 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 سبتمبر 2019 - 12:24 ص

التقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، يوم الأحد في تونس، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء سلامة وشينكر «تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا».

ويقيم معظم السفراء لدى ليبيا في تونس بسبب الصراعات المسلحة التي شهدتها العاصمة في 2014 بين الجماعات المسلحة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعا مسلحا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا.


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