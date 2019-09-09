فايلر يطمئن على إصابة حسين السيد قبل انطلاق مران الأهلي الليلة

يطمئن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم علي حالة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الذي غادر «التراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني للاعبين خلال المران المسائي أمس الأحد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وقال الجهاز الطبي إن اللاعب اشتكى من الإجهاد في العضلة الضامة، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.