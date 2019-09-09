نادال يهزم ميدفيديف في 5 مجموعات مثيرة ليحصد لقب أمريكا المفتوحة للتنس

رفائيل نادال بعد فوزه على دانييل ميدفيديف وحصوله على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

فاز رفائيل نادال بصعوبة على دانييل ميدفيديف الرائع بنتيجة 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في نهائي مثير ليحصد لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه روجر فيدرر القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

وفرض نادال، ملك الملاعب الرملية، هيمنته على ملاعب فلاشينج ميدوز الصلبة في نيويورك على مدار الأسبوعين الماضيين لكنه كان بحاجة إلى استخراج كل ما لديه للفوز على منافسه الروسي ليرفع رصيده إلى 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وأصبح اللاعب الأعسر البالغ عمره 33 عاما ثاني أكبر لاعب يحرز اللقب في أمريكا المفتوحة في عصر الاحتراف منذ الأسترالي كين روزوول الذي كان بعمر 35 عاما عندما نال اللقب في 1970.

وفي الوقت الذي نالت فيه أربع لاعبات مختلفات ألقاب البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم واصل نادال وفيدرر ونوفاك ديوكوفيتش سيطرتهم في منافسات الرجال بعدما حصد ”الثلاثي الكبير“ آخر 12 لقبا بارزا.