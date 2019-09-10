استطلاع يكشف حدوث تغير ملحوظ في تصور الألمان عن دور الآباء والأمهات

كشف استطلاع للرأي أجري في ألمانيا عن حدوث تغير ملحوظ في تصور الألمان عن دور الآباء والأمهات في السنوات الماضية.

جاء ذلك وفقا لنتائج استطلاع أجراه معهد النسباخ وطُرِحَتْ هذه النتائج في وزارة الأسرة، يوم الاثنين.

وحسب التصورات الجديدة، فإن هناك تراجعا مستمرا في الشعبية بالنسبة لنموذج العائلة الذي يعمل فيه الأب بدوام كامل وتعمل فيه الأم بنصف دوام حتى تقوم بأعباء المنزل والأطفال.

وأظهرت النتائج أن 28% من الآباء يؤيدون هذا النموذج العائلي، فيما كانت نسبة التأييد لهذا النموذج قد وصلت إلى 43% قبل 12 عاما.

في المقابل، ارتفعت نسبة التأييد للنموذج العائلي الذي يعمل فيه كل من الأب والأم بنصف دوام ليتشاركا معا في رعاية المنزل والأطفال من 15 إلى 24%.

من جانبها، قالت ريناته كوشر، الرئيسة التنفيذية لمعهد النسباخ خلال طرح النسب إن التغييرات التي طرأت على مجال دور الرجال والنساء في السنوات الماضية كانت قوية على نحو قليل الحدوث في مجالات أخرى.

وأوضحت النتائج دعم أغلبية ملحوظة في الشعب الألماني للإجراءات السياسية الرامية إلى مساعدة الأسرة مثل صرف أموال إعانة للوالدين وتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخول المتدنية والآباء والأمهات الذين يعولون أطفالا بمفردهم (دون الشريك الآخر).

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فقد أعرب 82% من الآباء عن تأييدهم لتوسيع نطاق المدارس ذات اليوم الكامل، ونوه المعهد إلى أن هذا المطلب يحظى بتأييد 74% من الألمان.